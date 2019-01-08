Rakip Helmond
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün yapacak.
- 8.1.2019
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Rakip Helmond haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.