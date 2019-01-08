Rakip Helmond – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Rakip

Rakip Helmond

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , ilk hazırlık maçını bugün yapacak.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , ilk hazırlık maçını bugün yapacak. Siyah- beyazlılar bugün saat 16.00'da Sport ile karşılaşacak. İkinci maç yarın 17.00'de Afjet Afyonspor ile.
  1. 8.1.2019
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