Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'ta hazırlıklar yarın başlıyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor

'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan , hazırlıklarına yarın kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan , hazırlıklarına yarın kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.

11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

  1. 2.1.2019 10:28
  2. Güncelleme: 2.1.2019 10:47
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