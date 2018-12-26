Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı 'Spor Aktüel' programında önemli açıklamalar yaptı. İşte Fikret Orman'ın bomba sözleri: "Geçen yıl G.Saray'ı yensek şampiyon olacaktık. Kaybettik dördüncü olduk. Şu anda panik yapacak bir durum yok. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazansak fark 4 puan olacaktı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." "Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şu an öyle bir şey yok" "Hedefi olan, ruhunu sahada veren, kaçmayan, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Biz ağzı konuşanlara değil, ayakları konuşanlara para veriyoruz." "Devre arasında 5-6 oyuncu göndereceğiz ama çok fazla futbolcu almayacağız. Sadece 17 maç kaldı. Sene başında geniş kadro kurduk tüm kulvarları düşünerek ama artık gerek kalmadı. İşini yapanlarla yola devam edeceğiz. Şenol Hoca'nın raporuna göre 2 veya 3 tane oyuncu alacağız. 1 veya 2 tane stoper olabilir, bakacağız."



PEPE NEDEN GÖNDERİLDİ?

"Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık. 103 bin euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4,5 milyon euro. Babasının sağlık sorunları yüzünden gitti.



OZAN TUFAN İDDİALARI

Ozan Tufan için F.Bahçe ile bir transfer görüşmemiz olmadı. Fenerbahçe'de faydalı olmayan bir isim bizde faydalı olabilir. Tam tersi de olabilir.



CENK TOSUN GELİR Mİ?

"Cenk ne zaman istiyorsa gelebilir. Beşiktaş onun yuvası. Ne zaman istiyorsa, gelebilir. Ama bence daha Premier Lig'de yapacağı çok işler var."



KAĞIT ÜZERİNDE İYİYİZ!

Kadro beklenileni vermiyor, bizleri mutlu etmiyor. Kağıt üzerinde güzel bir kadro var ama icraat bizi mutlu etmiyor. Taraftar mutsuz, biz mutsuzuz, hocamız mutsuz. Demek ki bir şeyler değişmeli."



BURAK KONUSUNDA DİLİMDE TÜY BİTTİ

"Burak Yılmaz ile alakalı konuş konuş, dilimde tüy bitti. Burak'ın kalitesi belli. Dünya üzerinde bir tek Beşiktaş mı var? Bu soruyu niye F.Bahçe'ye veya G.Saray'a sormuyorsunuz? Burak, Beşiktaşlı. Babası da benim adaşım ve ağabeyimdir. Burak ilk günden beri Beşiktaşlılığını dile getirmiş. Beşiktaşlı olduğunu söylemesini seviyorum. Burak bir yerin kontratlı oyuncusu Beşiktaş'ta bir oyuncuyu kadro dışı bıraktığınızda o Trabzonspor'la mı anılıyor?"



ARDA VE AVCI...

"Arda Turan'ı da çok severim, Abdullah Avcı da sevdiğim bir hoca. Ama onları sevmem, methetmem onları almam anlamına mı geliyor acaba?"



OĞUZHAN ÖZYAKUP

Oğuzhan çok sevdiğimiz kaybetmek istemediğimiz bir oyuncu. Ben Oğuzhan'ı Cenk'ten de üstte yerlerde bekliyordum. 2. yarıda iyi olacak.