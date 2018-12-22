Kasımpaşa - Beşiktaş maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu
22 Aralık 2018, Cumartesi
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- maçının VAR'ı oldu

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

’in 17. haftasında 'nın bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi oldu.

, 'in 17. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinin VAR'ı Barış Şimşek, geçtiğimiz haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan M.Başakşehir-Galatasaray maçında da Video Yardımcı Hakem görevinde bulunmuştu.
  1. 22.12.2018 12:15
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