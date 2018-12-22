Beşiktaşta Medel çatlağı

Ligin 2. yarısı için kadroda bir takım revizyonlar ve takviyeler planlayan Beşiktaş, İngiliz kulübü West Ham United'ın Medel için 7 milyon Euroluk cazip bir etklifi ile karşı karşıya kaldı. Siyah-Beyazlı yönetim ilk etapta bu teklife olumlu yaklaştı.

