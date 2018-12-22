Beşiktaşta Medel çatlağı - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Medel çatlağı

West Ham United, Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklifle geldi. Yönetim bu teklifi olumlu karşıladı. Ancak Şenol Güneş aynı kanaatte değil... Tecrübeli teknik adam, "Pepe ayrıldı. Yerini henüz doldurmadık. Sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar olacak. Medel de giderse eksik kalırız" dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:36:49 Güncelleme: 11:42:35
Beşiktaşta Medel çatlağı

Ligin 2. yarısı için kadroda bir takım revizyonlar ve takviyeler planlayan Beşiktaş, İngiliz kulübü West Ham United'ın Medel için 7 milyon Euroluk cazip bir etklifi ile karşı karşıya kaldı. Siyah-Beyazlı yönetim ilk etapta bu teklife olumlu yaklaştı.

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Beşiktaşta Medel çatlağı

Teklif son derece cazip ama...

Anncak teknik patron Şenol Güneş, teklifin cazipliğine katılsa da gerekli takviyelerin yapılmadan satışın gerçekleşmesini istemediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, bu görüşünü yönetime iletti.

Beşiktaşta Medel çatlağı

Önce takviye yapılması gerek

Güneş, "Zaten Pepe takımdan ayrıldı. Ligin 2. yarısında muhtemel sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar olacak.

Beşiktaşta Medel çatlağı

Futbolun içinde var. Eğer Medel de takımdan ayrılırsa savunma anlamında eksik kalırız" dedi

Beşiktaşta Medel çatlağı

Yönetim bekleme kararı aldı

Güneş'in gerekli stoper takviyesi yapıldıktan sonra, Medel'in satışının gündeme gelmesinin daha doğru bir yöntem olacağını dile getirdiğini yönetimin de bir süre bekleme kararı aldığı öğrenildi

Beşiktaşta Medel çatlağı
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