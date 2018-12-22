Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı kaldı
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'ta kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı kaldı

'ta Brezilyalı forvet , Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan 'ta kamp kadrosuna alınmadı.

Brezilyalı futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

  1. 22.12.2018 12:23
  2. Güncelleme: 22.12.2018 12:47
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