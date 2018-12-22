Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ta Brezilyalı forvet Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Vagner Love kamp kadrosuna alınmadı.
Brezilyalı futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.
- 22.12.2018 12:23
- Güncelleme: 22.12.2018 12:47
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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