Şenol Güneş: "Panik yaptık turu verdik"

Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Üzgünüz. İki maçta da kazanmamız gereken rakibe turu verdik. Orada şanssızlık diyelim, hatalı gol filan. Burada iyi başladık. 0-0 lehimizeydi. 2. yarıda hücum ettiğimizde, sayısal üstünlüğümüze rağmen geride pozisyon hataları yaptık. Yediğimiz gol, 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Turu da rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi. Daha sakin kaldılar. 0-0 iken sakin değildik. Gelmeyen golle paniğimiz arttı" dedi.



TEK KULVARDA YARIŞACAĞIZ

Güneş şöyle devam etti: "Avrupa'dan elenmek kötü bir sonuç. İyi başladık, net pozisyonlarımız vardı, rakip de gelmiyordu. Beraberlik de işimize yarıyordu. İkinci yarıda geride pozisyon hataları yaptık. Bunların tam tersini yapmamız gerekiyordu. Kötü bir sonuç Avrupa'dan elenmek. Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenebilecek durumdaydık. Sakin kalıp kazanamadık. Bu maç artık bizim için bitti. Biten maçı konuşmak yerine yarından itibaren lige döneceğiz. Artık tek kulvarda yarışacağız, en iyisini yapmak zorundayız."



İsveç ekibi Malmö, Avrupa Ligi gruplarında 1995 yılından beri oynadığı 13 maçta 2 galibiyetini de Beşiktaş'a karşı elde etti.