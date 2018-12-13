Tutulkan ailesine başsağlığı ziyareti

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Galatasaray ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın ailesini ziyaret etti. İkinci Başkan Serdar Adalı, Hüseyin Yücel, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski yönetici Doğan Küçükemre, Tutulkan'ın İstanbul Maltepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, annesi Yeter Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra Tutulkan ile bir araya gelen yöneticiler, başsağlığı dileklerini iletip, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.