Tutulkan ailesine başsağlığı ziyareti – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Tutulkan ailesine başsağlığı ziyareti

Tutulkan ailesine başsağlığı ziyareti

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar 'ın ailesini ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü yöneticileri, ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar 'ın ailesini ziyaret etti. İkinci Başkan , Hüseyin Yücel, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski yönetici Doğan Küçükemre, Tutulkan'ın Maltepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 'ın babası Metin Tutulkan, annesi Yeter Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra Tutulkan ile bir araya gelen yöneticiler, başsağlığı dileklerini iletip, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

  1. 13.12.2018
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