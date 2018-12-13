Tutulkan ailesine başsağlığı ziyareti
Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Galatasaray ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın ailesini ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Galatasaray ile yaptıkları derbinin ardından çıkan kavgada hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın ailesini ziyaret etti. İkinci Başkan Serdar Adalı, Hüseyin Yücel, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski yönetici Doğan Küçükemre, Tutulkan'ın İstanbul Maltepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, annesi Yeter Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra Tutulkan ile bir araya gelen yöneticiler, başsağlığı dileklerini iletip, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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