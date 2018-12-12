Beşiktaş işini bilir!

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak olan Malmö maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son hafta karşılaşmasında İsveç ekibi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken; lider Genk'in 8, 3'üncü Malmö'nün 6 ve Sarpsborg'un 5 puanı bulunuyor.

YENİLGİ 'VEDA' DEMEK

Dört takımın da gruptan çıkma şansının olması nedeniyle son maçlar hayli çekişmeli geçecek. Beraberliğin yettiği Beşiktaş ve Genk en avantajlı takımlar konumunda. İki takım da 1'er puan alırsa gruptan 1'inci Genk, 2'nci ise Beşiktaş çıkacak. Malmö ve Sarpsborg'un kazanması halinde de sıralama tamamen değişecek ve bu kez gruptan çıkan iki takım Malmö ile Sarpsborg olacak. Siyah beyazlılar, yarın akşam mağlup olması durumunda ise Avrupa'ya veda edecek.



GÜNEŞ'İN FAZLA SEÇENEĞİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Malmö maçı öncesinde kadro açısından çok fazla seçeneği bulunmuyor. Sakat olan Pepe, Roco, Babel ve Caner, UEFA listesinde olmayan Atiba ve Güven Yalçın ile kadro dışı Tolgay Arslan yüzünden 6 futbolcusundan kesin olarak yoksun olan Güneş, Lens'in durumuna son antrenmanda bakacak. Tecrübeli teknik adamın elinde Lens'in kadroya girmesi halinde perşembe akşamı kaleciler hariç 14 A Takımı futbolcusu olacak. Eğer Lens kadroya girmez ise bu sayı 13'e düşecek.



10 NUMARA LJAJIC'İN

Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic, takımın yeni 10 numarası olmayı başardı. Forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu yüksek performans ile Güneş'in bankolarından biri olan Ljajic, yarın akşam da Malmö maçında takımın beyni olacak. Sırp oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayı giydiği 13 resmi maçta 2 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı. Sırp oyuncu, bu asistlerin ikisini Sarpsborg maçlarında yaptı.



KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Malmö hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Güneş yönetiminde 1.5 saat süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman sonunda çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.