Pepe ve Babel kadroda

Beşiktaşlı yönetimi, Pepe ve Babel'in kadro dışı bırakılmadığını, ikisinin de sakatlıkları nedeniyle forma giymediklerini açıkladı. Yönetici Ahmet Kavalcı, "Pepe ve Babel kendi milli takımlarında sakatlandı ve bize sakat olarak geldiler. Bizim Pepe'yi gizli bir şekilde kadro dışı bıraktığımız haberleri ve dolaylı yoldan ifade edilen söylemler tamamen yalan. Kadro dışı bırakacak olsak Babel'i kadro dışı bırakırdık. Savunmasını aldık ve kınama cezası verdik. Babel belki Kasımpaşa maçına yetişebilir ama Pepe son iki maça da yetişemez gibi" diye konuştu.



TOLGAY ÖZÜR DİLEMEDİ



Yönetici Ahmet Kavalcı, süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile ilgili yeni değerlendirmeleri olmadığını söyledi. Kavalcı, "Tolgay'ın neden kadro dışı bırakıldığını herkes biliyor. Bugüne kadar ne hocasından, ne takım arkadaşlarından ne de camiamızdan daha özür dilememiştir. Bizim yeni bir karar almamız için bunların gerçekleşmiş ve Şenol Güneş'in de bize yeni bir rapor sunmuş olması gerekir" dedi.



DEĞERLERİ DÜŞER!



Transfer döneminde her an her gelişmenin olduğuna dikkat çeken Ahmet Kavalcı, "Pepe de, Babel de bizim için bir değer ifade ediyor. Transfer döneminde her an her şey olur. Teklif gelirse değerlendirilir, gelmezse de sezon sonuna kadar bizim oyuncularımız, ki gelen bir teklif de yok. Oynamayarak kendileri de değer kaybetmek istemez zaten" diye konuştu.