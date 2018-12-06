Kartal seri peşinde

Derbide aldığı 3 puanla Galatasarayla arasındaki puan farkını kapatan ve zirveyle olan farkı da 6 puana indiren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek. Aldığı ceza nedeniyle hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkmayan ve hafta boyunca antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlılarda, bu maç öncesinde Pepe, Babel ve Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.

Caner Erkin ve Lens'in durumları ise belirsiz. Gökhan Gönül'ün tam anlamıyla iyileşmesiyle Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte Adriano ve sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü oynatmayı düşünüyor.



5 MAÇI DA KAZANDI

Rakibiyle daha önce 1'i hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan Beşiktaş, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının ardından bu mücadeleyi de kazanarak seri yapmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçın 6'sında rakip kaleye gol atamadan mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yalnızca 13. haftada oynadığı Kayserispor karşılaşmasında 5-0 galip geldi.

Hafta içinde Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelen Antalya ekibi, bu maçı da 7-2 kazanmasını bildi. Beşiktaş ise ligde boy gösterdiği 14 mücadelenin 12'sinde kalesinde gördü. Siyah-beyazlılar yalnızca iç sahada oynadığı Kayserispor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatabildi. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.