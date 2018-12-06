Kartal seri peşinde
06 Aralık 2018, Perşembe
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seri peşinde

Kartal seri peşinde

Ankaragücü ve galibiyetlerinin ardından deplasmanına gidecek olan , bu maçı da kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Derbide aldığı 3 puanla Galatasarayla arasındaki puan farkını kapatan ve zirveyle olan farkı da 6 puana indiren , deplasmanında boy gösterecek. Aldığı ceza nedeniyle hafta içinde mücadelesine çıkmayan ve hafta boyunca antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlılarda, bu maç öncesinde , Babel ve Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.

ve Lens'in durumları ise belirsiz. 'ün tam anlamıyla iyileşmesiyle Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte Adriano ve sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü oynatmayı düşünüyor.

5 MAÇI DA KAZANDI
Rakibiyle daha önce 1'i hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan Beşiktaş, Ankaragücü ve maçlarının ardından bu mücadeleyi de kazanarak seri yapmak istiyor. 'de çıktığı son 7 maçın 6'sında rakip kaleye gol atamadan mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yalnızca 13. haftada oynadığı karşılaşmasında 5-0 galip geldi.

Hafta içinde Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelen ekibi, bu maçı da 7-2 kazanmasını bildi. Beşiktaş ise ligde boy gösterdiği 14 mücadelenin 12'sinde kalesinde gördü. Siyah-beyazlılar yalnızca iç sahada oynadığı Kayserispor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatabildi. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

  1. 6.12.2018 09:53
  2. Güncelleme: 6.12.2018 10:28
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