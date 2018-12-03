VAR yok iptal!
Eren’in eline penaltı kararı veren hakem Çakır, Vida’nın eline ‘devam’ dedi. Onyekuru’nun pozisyonuna penaltı çaldı, VAR’a bakıp iptal etti.
DÜNYA KONUŞTU
3 kez VAR'a giden Cüneyt Çakır, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1. olurken, dünyada da 7. sıraya kadar yükseldi.
- 3.12.2018
-
Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
-
Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
-
Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
VAR yok iptal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.