VAR yok iptal! – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

VAR yok iptal!

VAR yok iptal!

’in eline penaltı kararı veren hakem Çakır, ’nın eline ‘devam’ dedi. Onyekuru’nun pozisyonuna penaltı çaldı, VAR’a bakıp iptal etti.

Derbinin hakemi dün derbide 3 kez VAR'a gitti. 14'te Ljajic'in şutunda top barajdan geri geldi. Ama VAR devreye girerek topun 'in eline çarptığını tespit edince Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Ljajic'in penaltı golü ile Aslan bu sezon kalesinde 6. penaltı golünü gördü. 'de aleyhine en çok penaltı verilen takım olan G.Saray'ın ligde yediği son 5 golün 4'ü penaltıdan geldi. 42'de 'in uzaklaştırmak istediği top 'nın eline çarptı. Bir kez daha VAR'a başvuran Çakır, 'devam' dedi. 65'te bu kez Necip-Onyekuru mücadelesine penaltı çalan Çakır, ardından VAR'a baktı ve G.Saraylı oyuncunun topu elle aldığını belirterek penaltıyı iptal etti.

DÜNYA KONUŞTU
3 kez VAR'a giden Cüneyt Çakır, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1. olurken, dünyada da 7. sıraya kadar yükseldi.
  1. 3.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VAR yok iptal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN