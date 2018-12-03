Ljajic'ten galibiyet değerlendirmesi
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'ten galibiyet değerlendirmesi

Ljajic'ten galibiyet değerlendirmesi

'ın 10 numarası Adem , derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Ljajic, performansını daha yukarıya taşıyacağını söyledi.

, ezeli rakibi 'ı ligin 14. haftasında Adem 'in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Ljajic, derbi sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda 'Şampiyonluk yolunda kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik' dedi.

Ljajic'in Galatasray maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

Önemli bir galibiyetti. Şampiyonluğa inandığımızı gösterdik. İdeal pozisyonum forvet arkası, ama solda da oynayabiliyorum. Daha iyi bir noktadayım, bunu daha yukarıya taşıyacağıma inanıyorum.
  1. 02.12.2018
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