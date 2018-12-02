Atiba'dan şampiyonluk açıklaması!
Beşiktaşlı Atiba, kulüp dergisinin Aralık sayısına açıklamalarda bulundu.
Kanadalı, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" yorumunu yaptı.
- 2.12.2018
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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