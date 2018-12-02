Atiba'dan şampiyonluk açıklaması!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan şampiyonluk açıklaması!

Atiba'dan şampiyonluk açıklaması!

Beşiktaşlı , kulüp dergisinin Aralık sayısına açıklamalarda bulundu.

Kanadalı, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" yorumunu yaptı.

  1. 2.12.2018
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