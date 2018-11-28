Beşiktaş Sarpsborg maçı için Norveç'e gitti
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Sarpsborg maçı için Norveç'e gitti

Beşiktaş Sarpsborg maçı için Norveç'e gitti

, Avrupa Ligi I Grubu 5'inci haftasında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile oynayacağı maç için Norveç'e gitti.

'ndan saat 11.45'te kalkan özel uçakla yola çıkan Siyah-beyazlılarda 10 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Pepe, , , , Enzo Roco ve maç kadrosunda yer almazken, bu isimlere Portekizli yıldız da eklendi. Hafif ağrıları bulunan Quaresma, teknik direktör tarafından riske edilmeyerek Norveç kafilesine alınmadı.

Böylece Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan 7 futbolcu ve kadro dışı bırakılan ile 'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın'ın da eklenmesiyle Sarpsborg 08 karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıkacak.

SİYAH-BEYAZLI KAFİLEDE ŞU İSİMLER YER ALDI;
", Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, , Domagoj Vida, , Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, , Adem Ljajic, Erdem Seçgin, , , Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz"

  1. 28.11.2018 11:45
  2. Güncelleme: 28.11.2018 11:46
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