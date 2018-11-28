Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sarspborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda 4 yıldız oyuncu kadroda yer almadı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:45:05 Güncelleme: 10:53:44
Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda maç öncesi kafile kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in kadroya aldığı isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Tolga Zengin

Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Loris Karius

Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Utku Yuvakuran

Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Adriano Correira

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