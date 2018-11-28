Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sarspborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda 4 yıldız oyuncu kadroda yer almadı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:45:05
Güncelleme: 10:53:44
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda maç öncesi kafile kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in kadroya aldığı isimler...
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