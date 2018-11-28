Beşiktaşın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

Beşiktaş'ın Sarpsborg kadrosu belli oldu! 4 yıldız kadroda yok!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sarspborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda 4 yıldız oyuncu kadroda yer almadı.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:45:05 Güncelleme: 10:53:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





