Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oldukça önemli bir derbiye çıkacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Cüneyt Çakır tarafından yönetilirken, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Koray Gençerler ise dördüncü hakem olacak.



Perşembe gecesi UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Norveç'te müthiş bir geri dönüşe imza atan siyah beyazlılar, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında 3 gol birden bularak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla gruptan çıkma şansını son maça taşıyan Beşiktaş, aynı zamanda çok büyük moral depoladı ve bu moralle Galatasaray'ı da yenerek ligdeki iddiasını sürdürmek amacında.



MEDEL STOPERDE Mİ YOKSA ORTA SAHADA MI OYNAYACAK?

Sarpsborg deplasmanına sakat ve listede olmayan futbolcular nedeniyle tam 10 futbolcudan yoksun giden Beşiktaş, Galatasaray karşısında daha alternatifli bir kadro ile sahada olacak. UEFA listesinde olmayan Atiba ve Güven Yalçın ile beraber, sakatlığı geçen Quaresma ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in tercihlerini kuvvetlendiren dört futbolcu oldu. Pepe, Babel ve Roco sakatlıklarının geçmemesi sebebiyle kadroda kesin olarak yer almayacak 3 isim. Tam hazır olmayan Gökhan Töre ve Gökhan Gönül'ün durumuna ise bu akşam yapılacak son idmandan sorna karar verilecek.

Defans hattında Pepe ve Roco'nun aynı anda sakat olması Vida'nın yanında Medel'in oynaması ihtimalini bir hayli kuvvetli kılıyor. Buradaki bir diğer tercih ise Necip Uysal olarak duruyor. Sağ bekte Adriano, sol bekte de Caner'i oynatması beklenen Şenol Güneş'in Atiba'nın yanında oynatacağı isim için 3 alternatifi bulunmakta. Son maçların formda ismi Dorukhan Toköz, Atiba'nın partneri olarak oynamaya en yakın futbolcu. Bir diğer alternatif Necip'in stoper oynaması durumunda Medel'in Atiba'nın yanında yer alması. Orta ikilideki 3'üncü seçenek ise Atiba - Oğuzhan ikilisinin oynaması olacak.



Hücum hattında sağ kanatta Quaresma'ya görev verecek olan tecrübeli teknik adam 10 numara pozisyonunda Adem Ljajic'i oynatırken, sol tarafta Sarpsborg maçının yıldızı olan Lens'i tercih edecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in santrfordaki tercihinin ise Güven Yalçın olması bekleniyor. Ancak Şenol Güneş; burada da derbi tecrübesi eksikliğini göz önünde bulundurması halinde, Mustafa Pektemek'i de tercih edebilir.



MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısına, Karius -Adriano-Medel-Vida - Caner - Atiba- Dorukhan (Oğuzhan) Quaresma-Ljajic-Lens-Güven Yalçın (Mustafa Pektemek) şeklinde çıkması bekleniyor.



ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜREN KONU KALECİLER

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'i düşündüren en önemli konuların başında ise kaleci sorunu geliyor.

Fabricio'nun yerine Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius'un Sarpsborg maçında yaptığı hatalar skorun bir anda 2-0'a gelmesine sebep olmuştu. İlk golde çıkış hatası yapan Karius'un, 2'nci golde de önde yakalanması ve diğer pozisyonlarda topu tutmakta zorlanması maçın en çok eleştirilen hataları oldu. İkinci devrede 2-0'dan 3-2'lik galibiyetin yakalanmış olması maçın sorumlusunun Karius'un olmasını engellese de hataları unutulmuş değil. Çok büyük umutlarla Liverpool'dan transfer edildikten sonra maçlarda gösterdiği performanstan ziyade magazin haberleri ile dikkatleri çeken Alman file bekçisi, Şenol Güneş tarafından yedeğe çekilmişti. Ancak; yerine oynayan Tolga Zengin'in de iç sahada kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında tepki görmesi Şenol Güneş'i tekrar Karius'u oynatmaya iten bir sebep oldu. Karius'un Galatasaray maçında da hata yapması halinde taraftarlarca protesto edilme ihtimalinden çekinen Güneş'in, Alman kaleci ile özel bir görüşme yaparak, Galatasaray maçında çok dikkatli olması ve defans arkadaşları ile sürekli konuşarak, kaleyi gereksiz yere terk etmemesi konusunda uyaracağı öğrenildi.



OYUN KONTROLÜ ADEM LJAJİC'TE OLACAK

Son iki maçta yükselen bir performans sergileyen Adem Ljajic, Galatasaray karşısında da Şenol Güneş'in en büyük kozlarından birisi.

İki sezondur oynanan kanat ortaları ve uzun top anlayışından yavaş yavaş vazgeçerek yerden ve bol paslaşmalı futbola dönmeye çalışan siyah beyazlılarda oyunun lideri Ljajic olacak. Galatasaray'a karşı orta sahada mutlak üstünlük kurmak amacında olan tecrübeli teknik adam Atiba-Dorukhan-Ljajic ve Atiba-Oğuzhan-Ljajic seçenekleri üzerinde duruyor ve her iki durumda da istediği tek şey hem pres yaparak Galatasaray'ın rahat çıkmasını engellemek, hem de bol ve isabetli paslarla defans arasına sızarak santrforu topla buluşturmak. Böylesi bir oyun düzeninde Ljajic'in pozisyonun önemi daha da ön plana çıkarken, Sırp oyuncunun orta sahaya yardıma gelmesi de Şenol Güneş'in istediği performanslardan biri. Duran toplar konusunda da Ljajic'e güvenen Şenol Güneş'in frikik kullanacak oyuncu konusundaki tercihi de yine Ljajic olacak.