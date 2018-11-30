Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Sarpsborg karşısında ilk 6 dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik zaferle ayrıldı. 62’de bir gol atan, 66’da Vagner Love’a asist yapan Lens, 90’da ise galibiyet golünü kaydederek mucizevi başarının mimarı oldu.
DÖNÜŞÜN MİMARI
62.dakikada gecenin yıldızı Jeremain Lens, ceza sahası dışından ve sağ çaprazdan nefis bir vuruşla topu filelere göndererek farkı bire indirdi. Bu golden sadece 4 dakika sonra yine Lens, bu kez Lens'e 'Al da at' dercesine bir asist yaptı ve Brezilyalı yıldız topu filelere göndererek skora denge getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahnede yine Lens vardı. Hollandalı oyuncu, yine sağ çaprazdan enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Kara Kartal'ı 3-2 öne geçirirken, tarihi bir geri dönüşün de baş mimarı oldu
AVRUPA LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş, dün gece bir ilke daha imza attı. Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 47'inci saniyesinde kalesinde golü gördü. Rashad Muhammed'in attığı gol, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol oldu. Ayrıca 6. dakikada kalesinde 2. golü gören Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk defa ilk 10 dakikada kalesinde 2 gol görmüş oldu. Alman kaleci Karius, 13 maçta 19 gol yerken son 8 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karius, sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapatmayı başardı.
- 30.11.2018
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
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