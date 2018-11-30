Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 I MAÇ SONUCU

Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU

Sarpsborg karşısında ilk 6 dakikada 2-0 geriye düşen , ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik zaferle ayrıldı. 62’de bir gol atan, 66’da Vagner Love’a asist yapan Lens, 90’da ise galibiyet golünü kaydederek mucizevi başarının mimarı oldu.

, UEFA 'nde tarih yazdı.. Norveç deplasmanına Babel, Quaresma, , , gibi yıldızları dahil 10 eksikle giden siyah-beyazlılar, tüm bu olumsuzluğa karşın Sarpsborg'u kendi evinde devirmeyi başardı. Temsilcimiz maça kötü başladı. 47'inci saniyede kalesinde golü gören siyah-beyazlılar, dakikalar 6'yı gösterdiğinde ise 2-0 geriye düşmüştü. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip üst üste fırsatlar bulmaya devam ederken, Beşiktaş ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü sergiledi.

DÖNÜŞÜN MİMARI
62.dakikada gecenin yıldızı , ceza sahası dışından ve sağ çaprazdan nefis bir vuruşla topu filelere göndererek farkı bire indirdi. Bu golden sadece 4 dakika sonra yine Lens, bu kez Lens'e 'Al da at' dercesine bir asist yaptı ve Brezilyalı yıldız topu filelere göndererek skora denge getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahnede yine Lens vardı. Hollandalı oyuncu, yine sağ çaprazdan enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Kara 'ı 3-2 öne geçirirken, tarihi bir geri dönüşün de baş mimarı oldu

AVRUPA LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş, dün gece bir ilke daha imza attı. Siyah beyazlılar, karşılaşmanın 47'inci saniyesinde kalesinde golü gördü. Rashad Muhammed'in attığı gol, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol oldu. Ayrıca 6. dakikada kalesinde 2. golü gören Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk defa ilk 10 dakikada kalesinde 2 gol görmüş oldu. Alman kaleci Karius, 13 maçta 19 gol yerken son 8 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karius, sadece maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

  1. 30.11.2018
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