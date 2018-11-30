Şenol Güneş: Büyük iş yaptık
Usta hoca, “Oyuncularım olağanüstü bir gayretle oynadı. 2-0’dan maçı çevirip büyük bir iş yaptık. Hepsini tebrik ediyorum” dedi
6 SAAT YOLCULUK YAPACAĞIZ
Devre arasında oyuncularına ne söylediği ve Galatasaray derbisi hakkında ise Güneş şöyle konuştu: "Biz bir şey yapmıyoruz. Önemli olan onların ruhunu vermesi. Sahada birlik olması. Dar bir kadroyla geldik. Ama büyük bir iş yaptık. Hepsi gayretliydi. Vagner golünü attı. İlk yarıda onlar tempolu başladılar. 3-0'dan 3-2 olsaydı bu kadar şık olmazdı, 2-0'dan 3-2 olması daha iyi oldu.... Buradan 2 saat bir yolculuk yapacağız. Ondan sonra 4 saat de uçak yolculuğu yapacağız. Ancak akşama kadar toparlanma süremiz olacak. Cumartesi günü (yarın) Galatasaray derbisi için kampa gireceğiz."
AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK
Sarpsborg'un teknik direktörü Geir Bakke, ellerine geçirdikleri büyük bir fırsatı kullanamadıklarını söyledi. Norveçli teknik adam, "2-0'dan sonra oyunu kontrol edemedik. Beşiktaş tecrübesiyle maçı çevirmeyi başardı. Defansta yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Hala şansımız var. Artık son maçta Genk'i yenmek zorundayız" diye konuştu
- 30.11.2018
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
Şenol Güneş: Büyük iş yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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