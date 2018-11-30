Şenol Güneş: Büyük iş yaptık – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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: Büyük iş yaptık

<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: Büyük iş yaptık

Usta hoca, “Oyuncularım olağanüstü bir gayretle oynadı. 2-0’dan maçı çevirip büyük bir iş yaptık. Hepsini tebrik ediyorum” dedi

Beşiktaş , müthiş zaferin ardından oyuncularına teşekkür ederken, şunları söyledi: "2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir gayretle oynadılar. Bir çoğunun ayağında şişlik var. Beklenmedik pozisyonlar verdik. Keyifli ve heyecanlı bir maç oldu. Yediğimiz 2 gol sonrası panikledik. Daha sonra oyuna hakim olduk. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor. Adriano idmansızdı. Bütün başarı oyuncularımın, onların gayretiyle oldu bu iş."

6 SAAT YOLCULUK YAPACAĞIZ
Devre arasında oyuncularına ne söylediği ve derbisi hakkında ise Güneş şöyle konuştu: "Biz bir şey yapmıyoruz. Önemli olan onların ruhunu vermesi. Sahada birlik olması. Dar bir kadroyla geldik. Ama büyük bir iş yaptık. Hepsi gayretliydi. Vagner golünü attı. İlk yarıda onlar tempolu başladılar. 3-0'dan 3-2 olsaydı bu kadar şık olmazdı, 2-0'dan 3-2 olması daha iyi oldu.... Buradan 2 saat bir yolculuk yapacağız. Ondan sonra 4 saat de uçak yolculuğu yapacağız. Ancak akşama kadar toparlanma süremiz olacak. Cumartesi günü (yarın) derbisi için kampa gireceğiz."

AVANTAJIMIZI KULLANAMADIK
Sarpsborg'un Geir Bakke, ellerine geçirdikleri büyük bir fırsatı kullanamadıklarını söyledi. Norveçli teknik adam, "2-0'dan sonra oyunu kontrol edemedik. Beşiktaş tecrübesiyle maçı çevirmeyi başardı. Defansta yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Hala şansımız var. Artık son maçta Genk'i yenmek zorundayız" diye konuştu
  1. 30.11.2018
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