Şenol Güneş: "Suni çimi de yenmeliyiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsporg maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tecrübeli hoca, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "İlginç bir gruptayız. Herkesin ortak olduğu bir yarıştayız. Rakibimiz Sarpsborg ile ilk maçımızı kazandık, diğer iki takıma mağlup olduk. Yarın kazanmak için oynayacağız. Temennimiz arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi bir skorla ayrılmak" diye konuştu. Güneş, maçın suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili ise "Rakibin zemin alışkanlığı var. Zeminin suni çim olması sakıncalı olsa bile uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Olumsuz etkileri de yenebiliriz. Mazeretleri söyleyerek çıkarsak, zaten kazanma şansımız olmaz" dedi. Güneş, bugünkü maçta şans bulacak gençlerle ilgili ise "Futbol sahada oynanan bir oyun. Şartlar itibariyle, çıkabileceğimiz en iyi 11 ile çıkacağız" ifadesini kullandı.



LJAJİC: BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM

Şenol Güneş ile birlikte basının karşısına çıkan Adem Ljajic, Sarpsporg maçıyla ilgili şunları söyledi: "Kolay bir maç takvim içinde değiliz. Değişen iklim koşulları da var ama futbol böyle. Biz Beşiktaş'ız, Beşiktaş gibi büyük bir takımı temsil ediyorum. En büyük sorumluluklarımızdan biri de, ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyabilmek."