Cenk Tosun: "En iyisi Beşiktaş taraftarı"
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaşlı taraftarlara övgüler yağdırdı.
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaşlı taraftarlara övgüler yağdırdı. Tosun Paşa, "Everton'da harika bir atmosfer ama Beşiktaş'taki her şey çok farklıydı. Beşiktaş dünyanın en iyi taraftarına sahip. Bu hafta Liverpool'a gol atarak Everton taraftarlarının kalbinde özel bir yer edinmek istiyorum" dedi.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Cenk Tosun: "En iyisi Beşiktaş taraftarı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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