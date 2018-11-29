Cenk Tosun: "En iyisi Beşiktaş taraftarı"

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaşlı taraftarlara övgüler yağdırdı. Tosun Paşa, "Everton'da harika bir atmosfer ama Beşiktaş'taki her şey çok farklıydı. Beşiktaş dünyanın en iyi taraftarına sahip. Bu hafta Liverpool'a gol atarak Everton taraftarlarının kalbinde özel bir yer edinmek istiyorum" dedi.