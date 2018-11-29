Cenk Tosun: "En iyisi Beşiktaş taraftarı" – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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: "En iyisi taraftarı"

Cenk Tosun: "En iyisi Beşiktaş taraftarı"

Everton'da forma giyen , Beşiktaşlı taraftarlara övgüler yağdırdı.

Everton'da forma giyen , Beşiktaşlı taraftarlara övgüler yağdırdı. Tosun Paşa, "Everton'da harika bir atmosfer ama 'taki her şey çok farklıydı. Beşiktaş dünyanın en iyi taraftarına sahip. Bu hafta 'a gol atarak Everton taraftarlarının kalbinde özel bir yer edinmek istiyorum" dedi.

  1. 29.11.2018
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