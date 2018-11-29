Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün alternatifi Young Boys'dan Mbabu

Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Young Boys'dan Mbabu'ya yöneldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 14:24:31 Güncelleme: 14:25:13
Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu

Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu

Gönül'ün ilerleyen yarışı, sakatlıklarla başı dertte olması ve yoğun maç programı Beşiktaş'ı böyle bir arayışa itti.

Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu

Sağ bek arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu ise İsviçre'de buldu.

Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu

Siyah-beyazlıların İsviçre'nin Young Boys takımında oynayan Kevin Mbabu için teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu

Daha önce Newcastle ve G. Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki Tanzanya asıllı oyuncu için Monaco da devrede.

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