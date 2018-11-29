Beşiktaşta Gökhan Gönülün alternatifi Young Boysdan Mbabu - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün alternatifi Young Boys'dan Mbabu
Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Young Boys'dan Mbabu'ya yöneldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 14:24:31
Güncelleme: 14:25:13
Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
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Gönül'ün ilerleyen yarışı, sakatlıklarla başı dertte olması ve yoğun maç programı Beşiktaş'ı böyle bir arayışa itti.
Sağ bek arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu ise İsviçre'de buldu.
Siyah-beyazlıların İsviçre'nin Young Boys takımında oynayan Kevin Mbabu için teklif yaptığı iddia edildi.
Daha önce Newcastle ve G. Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki Tanzanya asıllı oyuncu için Monaco da devrede.