Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. Sarpsborg Stadı'ndaki zorlu karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla (1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi) grubun son sırasında yer alırken, rakibi 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor.



İDDASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Norveç ekibiyle Vodafon Park'ta oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa ligindeki geleceğiyle ilgili oldukça önemli olan bu karşılaşmadan siyah- beyazlı ekip mağlup ayrılırsa, Avrupa kupalarına grup aşamasında veda edecek. Siyah-beyazlı ekip kaybetmesi durumunda ise Sarpsborg puanını 8'e yükseltip aradaki farkı 4'e çıkartacak. Gruptaki Diğer maçtan çıkacak sonuç ne olursa olsun Beşiktaş, Gent'i ikili averajda yakalayamayacağı için böylelikle Avrupa macerası son bulmuş olacak.



BEŞİKTAŞ 10 EKSİKLE GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sarpsborg'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 10 eksikle Norveç'e gitti. Siyah-beyazlılarda 7 sakat, 1 kadro dışı, 2 de listede yer almayan oyuncu var. Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba Hutchinson ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da kötü bir deplasman performansı gösterdi. 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu. Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı, 21 maç berabere bitti, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 121 gol atan Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.



215. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.



113. KEZ UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada olacak. Siyah-beyazlılar oynadıkları 112 maçta 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet alırken; 179 gol attıp, 136 gol yedi.



ŞENOL GÜNEŞ İLE 37. MAÇ

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 36 Avrupa Kupası maçında 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Kartal bu maçlarda toplam 61 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.



NORVEÇ EKİPLERİYLE 10. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 14 gol atan Kartal, kalesinde de 12 gol gördü.



TEK HEDEFE YÖNELDİ | TURGAY DEMİR

Sarpsborg maçı çok ters bir döneme denk geldi. Hocanın yıldızları götürmemesi normal, mümkün olsa kendisi de gitmezdi! Dönüşte 2 saat kara, 4 saat hava yolculuğu var, ki bu da gece yarısından sonra yapılacak. Bu şartlarda skordan daha önemli olan sakatsız ve sağlam gidip gelmek. Beşiktaş gruptan çıkar mı? Bu sene Avrupa'da bir hedefi yok, çıkmasa da olur. Burada daha önemli olan derbi maçtır. Derbi maçı kazanıp, tek hedefe yoğunlaşmak Beşiktaş adına çok daha önemlidir. Sanırım Şenol hoca da böyle düşündü, bence de doğru düşündü.