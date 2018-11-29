Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır
29 Kasım 2018, Perşembe
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- maçının hakemi

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır

, 'in 14. haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı. - derbisini yönetecek.

Spor Toto 'in 14. haftasında ile arasında oynanacak derbiyi hakem yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

YARIN

20:00Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

CUMARTESİ

16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)

16:00 Antalyaspor - Göztepe (Suat Arslanboğa)

19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

PAZAR

16:00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)

20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

  1. 29.11.2018 11:07
  2. Güncelleme: 29.11.2018 11:58
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