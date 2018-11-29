Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.



Haftanın hakemleri şu şekilde:



YARIN



20:00Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)



20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)



CUMARTESİ



16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)



16:00 Antalyaspor - Göztepe (Suat Arslanboğa)



19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)



PAZAR



16:00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)



20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)



PAZARTESİ



20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)



20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)