Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14. haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
YARIN
20:00Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)
CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
16:00 Antalyaspor - Göztepe (Suat Arslanboğa)
19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
PAZAR
16:00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)
20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
- 29.11.2018 11:07
- Güncelleme: 29.11.2018 11:58
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 2
Yorum
oushanyncr bu sene şampiyon olmayacaksın ... alt yapıdan hüseyin gibi çocuklara güvenin... ara transferde çok acil değilse topçu alınmaz
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 2
Yorum
çepnioğlu daha önceki slovak futbolcuların menajerleri ts'den iyi para kazandı(!) acaba bu futbolcuda o menajerlerin futbolcusu mu?
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Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır
Toplam 1
Yorum
Ziya BJK ye geçmiş olsun.
Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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