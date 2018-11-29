Hollanda’dan Babel’e tepki
Beşiktaşlı ?Babel'in siyah-beyazlı taraftarla sosyal medya üzerinden yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu.
Beşiktaşlı ?Babel'in siyah-beyazlı taraftarla sosyal medya üzerinden yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Babel'in bu eylemleriyle Beşiktaş'ta sonunu hazırladığı yorumunu yapan Hollanda basını, "Taraftarla anlamsız bir diyaloğa girmesi yanlıştı" ifadesini kullandı.
BABEL HATASINI ANLADI
Eski yönetici Metin Keçeli, Ryan Babel'in Beşiktaş taraftarı ile sosyal medyada girdiği diyalogla ilgili konuştu. Keçeli, "Babel büyük hata yapmış, daha sonra hatasını anlayarak özür dilemiş. Taraftar tepkisinde çok haklı. Yönetimde gerekli tedbirleri almış. Bir insan özür dilerse, hatasını anlamıştır" dedi.
- 29.11.2018
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