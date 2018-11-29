Hollanda’dan Babel’e tepki – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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’dan Babel’e tepki

Hollanda’dan Babel’e tepki

Beşiktaşlı ?Babel'in siyah-beyazlı taraftarla üzerinden yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Beşiktaşlı ?Babel'in siyah-beyazlı taraftarla üzerinden yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Babel'in bu eylemleriyle 'ta sonunu hazırladığı yorumunu yapan basını, "Taraftarla anlamsız bir diyaloğa girmesi yanlıştı" ifadesini kullandı.

BABEL HATASINI ANLADI
Eski yönetici , 'in Beşiktaş taraftarı ile sosyal medyada girdiği diyalogla ilgili konuştu. Keçeli, "Babel büyük hata yapmış, daha sonra hatasını anlayarak özür dilemiş. Taraftar tepkisinde çok haklı. Yönetimde gerekli tedbirleri almış. Bir insan özür dilerse, hatasını anlamıştır" dedi.

  1. 29.11.2018
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