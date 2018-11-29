Avrupa’nın asist kralı Q7 – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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’nın asist kralı Q7

Avrupa’nın asist kralı Q7

, asist krallığında liderliği bırakmadı.

, asist krallığında liderliği bırakmadı. Portekizli yıldız forma giydiği 865 dakikada yaptığı 8 asistle 'nın zirvesinde. Onu 1170 dakikada 8 asistle Milan'lı Suso izliyor. 8 asisti 1417 dakikada yapan Brugge'den Vaneken 3. sırada. Visca 6, Messi 8, Sterling ise 9. basamakta yer alıyor.

  1. 29.11.2018
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