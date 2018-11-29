Avrupa’nın asist kralı Q7

Quaresma, asist krallığında liderliği bırakmadı. Portekizli yıldız forma giydiği 865 dakikada yaptığı 8 asistle Avrupa'nın zirvesinde. Onu 1170 dakikada 8 asistle Milan'lı Suso izliyor. 8 asisti 1417 dakikada yapan Brugge'den Vaneken 3. sırada. Visca 6, Messi 8, Sterling ise 9. basamakta yer alıyor.