Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı. Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı!
Ayrıntılar geliyor...
- 30.11.2018 00:51
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Toplam 4
Yorum
austin uzunzamandır futbol fln oynamıyoruz .bu fernando geldiğinden beri 8 maç anca ii oynamıştır herkes belh,faghouli f ernando ne yapıyoki
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg!
Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Jardim'ın yardımcısı Miguel Moita Zagreb maçını takip edecek!
Toplam 3
Yorum
Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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