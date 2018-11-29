Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET – Fotomaç – 29 Kasım 2018
29 Kasım 2018, Perşembe
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deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET

Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET

’ndeki temsilcilerimizden , deplasmanda ile karşılaştı.

'ndeki temsilcilerimizden , deplasmanda ile karşılaştı. Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı!

Ayrıntılar geliyor...

  1. 30.11.2018 00:51
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