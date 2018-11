Beşiktaş için hayati önem taşıyan iki maç

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'te Sarpsborg 08, ligde de kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, Avrupa için tamam mı devam mı derken, lig için de oldukça önemli bir sınavdan geçecek.

SARPSBORG MAÇI TAMAM MI, DEVAM MI MAÇI OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alabilen Beşiktaş, 4 puan ile grubun son sırasında yer alıyor. 1'inci sıradaki Genk'e ilk maçta yenilip, ikinci maçta berabere kaldığı için puan hesaplamalarının Sarpsborg va Malmö takımları üzerinden yapılması Beşiktaş için avantajlı bir durum. Malmö ve Sarpsborg'un 5'er puan ile 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaştığı grupta Beşiktaş iki maçı da kazanması halinde 2'nci sırayı garantileyerek gruptan çıkacak. Hatta Genk'in iki maçta birden puan kaybetmesi durumunda lider bile olabilecek. Beşiktaş'ın gerçekleşmesini hiç istemediği olasılık ise Sarpsborg maçında 3 puan kaybedilmesi. Norveç'ten alınacak bir mağlubiyet son maça bakılmaksızın Beşiktaş'ın Avrupa macerasını bu sezon sona erdirecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi ve Malmö - Genk maçında Malmö'nün puan kaybetmesi ise şansları son maça bırakacak.

Bu hesaplamaları çok fazla düşünmek istemeyen teknik direktör Şenol Güneş ise tüm planlarını hem Sarpsborg'u hem de son maçta Malmö'yü yenerek doğrudan gruptan çıkmak üzerine yapıyor.

GALATASARAY MAÇI SEZONUN GERİ KALANINI ÇOK ETKİLEYECEK

Beşiktaş için kritik olan bir diğer maç ise pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi olacak.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine kadar düşen Siyah beyazlılar için, Galatasaray maçı şampiyonluk yarışını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Başakşehir; Beşiktaş-Galatasaray maçından bir gün önce Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırlayacak ve bu maçı kazanması halinde Beşiktaş ile olan puan farkını 12'ye çıkartacak. Her ne kadar 14'üncü haftadan sonra ligin bitimine 20 hafta kalacak olsa da Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesi durumunda oluşacak 12 puanı eritmesi ve öne geçmesi oldukça zor bir ihtimal olarak sezonun geri kalanını etkileyecek. Bu sezon futbolcuların bireysel olarak çıkarttığı sorunların her geçen gün arttığı, ekonomik sıkıntıların ve yeni sözleşme durumlarının da takım ev saha içi olayları tetiklediği düşünüldüğünde Galatasaray maçının kaybedilmesi (M.Başakşehir'in kazanması halinde) bir anlamda sezonun da kaybedilmesinin önünü açacak bir kayıp olabilir. Bu sebeple Beşiktaş'ın Sarpsborg'tan sonra Galatasaray'ı da yenmekten başka bir seçeneği ve düşüncesi yok.