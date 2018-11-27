Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin! - Galeri - Fotomaç
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Fikret Orman talimatı verdi: "Transferi bitirin!"
Adem Ljajic'i Torino'dan kiralayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun 6.5 milyon euro'luk bonservisini almak için düğmeye bastı. Orman, 'Acil sponsor bulun' talimatı verdi.
27 Kasım 2018 Salı, 00:07:44
Güncelleme: 07:52:49
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında Adem Ljajic'i Torino'dan kiralayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun 6.5 milyon euro'luk bonservisini daha erken almak için düğmeye bastı.
Başkan Fikret Orman, 'Acil sponsor bulun' talimatı verince Adem Ljajic için Beşiktaş yönetimi sponsorlarla temas kurdu.
Sırp oyuncunun bonservisinin alınması için gerekli olan rakam konusunda sponsor desteği bulmaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler, Ocak ayı içinde bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.
KIRAN KIRANA PAZARLIK YAPACAKLAR
Başkan Orman'ın, Torino başkanıyla son bir kez daha pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor.