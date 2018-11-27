Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin! - Galeri - Fotomaç
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Fikret Orman talimatı verdi: "Transferi bitirin!"

    Adem Ljajic'i Torino'dan kiralayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun 6.5 milyon euro'luk bonservisini almak için düğmeye bastı. Orman, 'Acil sponsor bulun' talimatı verdi.
    27 Kasım 2018 Salı, 00:07:44 Güncelleme: 07:52:49
    Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin!

    Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin!

    Sezon başında Adem Ljajic'i Torino'dan kiralayan siyah-beyazlılar, Sırp oyuncunun 6.5 milyon euro'luk bonservisini daha erken almak için düğmeye bastı.

    Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin!

    Başkan Fikret Orman, 'Acil sponsor bulun' talimatı verince Adem Ljajic için Beşiktaş yönetimi sponsorlarla temas kurdu.

    Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin!

    Sırp oyuncunun bonservisinin alınması için gerekli olan rakam konusunda sponsor desteği bulmaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler, Ocak ayı içinde bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

    Fikret Orman talimatı verdi: Transferi bitirin!

    KIRAN KIRANA PAZARLIK YAPACAKLAR
    Başkan Orman'ın, Torino başkanıyla son bir kez daha pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor.

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