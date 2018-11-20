Genç Mertcan’a pastalı kutlama
Beşiktaşlı Mertcan Açıkgöz’ün doğum günü, Nevzat Demir Tesisleri’nde pasta kesilerek kutlandı.
Teknik Direktör Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 1999 doğumlu olan Mertcan'a yeni yaşında mutluluklar diledi. Orta sahada sağ ve sol kanatta, zaman zaman da 10 numarada görev yapan Mertcan, UEFA Gençlik Ligi'nde 6 maçta 1 gole attı.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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