Genç Mertcan’a pastalı kutlama
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Genç Mertcan’a pastalı kutlama

    Genç Mertcan’a pastalı kutlama

    Beşiktaşlı Mertcan Açıkgöz’ün doğum günü, ’nde pasta kesilerek kutlandı.

    Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 1999 doğumlu olan Mertcan'a yeni yaşında mutluluklar diledi. Orta sahada sağ ve sol kanatta, zaman zaman da 10 numarada görev yapan Mertcan, Gençlik Ligi'nde 6 maçta 1 gole attı.

    1. 20.11.2018
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