Genç Mertcan’a pastalı kutlama

Teknik Direktör Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 1999 doğumlu olan Mertcan'a yeni yaşında mutluluklar diledi. Orta sahada sağ ve sol kanatta, zaman zaman da 10 numarada görev yapan Mertcan, UEFA Gençlik Ligi'nde 6 maçta 1 gole attı.