Beşiktaş 10 eksikle çalıştı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    10 eksikle çalıştı

    Beşiktaş 10 eksikle çalıştı

    'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayan 'ta 10 futbolcu antrenmana katılmadı.

    BJK 'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
    Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.
    , hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

    1. 14.11.2018 20:04
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