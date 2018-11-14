Beşiktaş 10 eksikle çalıştı
Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayan Beşiktaş'ta 10 futbolcu antrenmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 14.11.2018 20:04
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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