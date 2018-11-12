Yine VAR damgası
Mücadelenin 74. dakikasında ise Beşiktaşlı Dorukhan rakip ceza sahasında yerde kaldı. Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. VAR bu kez de atağın başlangıcında ortayı yapan Quaresma'nın ofsaytta olduğunu tespit etti, penaltı iptal edildi.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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