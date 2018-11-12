Yine VAR damgası – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Yine VAR damgası

    Yine VAR damgası
    Süper Lig'de bir maça daha VAR kararları damga vurdu. Demir Grup Sivas'ın 1 golü, 'ın ise penaltısı VAR incelemesi sonucu iptal oldu. 68'de Robinho ağları sarstı. Ancak VAR, Brezilyalı oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğunu ortaya çıkardı.

    Mücadelenin 74. dakikasında ise Beşiktaşlı Dorukhan rakip ceza sahasında yerde kaldı. Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. VAR bu kez de atağın başlangıcında ortayı yapan Quaresma'nın ofsaytta olduğunu tespit etti, penaltı iptal edildi.
    1. 12.11.2018
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