Medel 2. kez cezalı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    2. kez cezalı

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> 2. kez cezalı
    'ta Gary cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemedi. Şilili oyuncu bu sezon 2. kez cezalı duruma düştü. Ligin 5. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında 2. sarı karttan kırmızı kart gören , Fenerbahçe derbisini de kaçırmıştı.
    1. 12.11.2018
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