Cenk’in favorisi M.Başakşehir – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Cenk’in favorisi M.

    Cenk’in favorisi M.<a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>
    Geçen sezon devre arasında rekor bonservis bedeliyle 'tan Everton'a transfer olan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'de üç büyüklerin sezona çok iyi başlamamasını yorumlayan başarılı futbolcu, şampiyonluğun en büyük adayının olduğunu ifade ederken, "Bir kaç yıldır iyi oynuyorlar. Hak ettikleri yerdeler" dedi.
    1. 12.11.2018
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