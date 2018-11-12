Veli Kavlak’tan dönüş sinyali – Fotomaç – 12 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’tan dönüş sinyali

    <a href="/index/veli-kavlak?id=fb7a9dce-4412-48b1-bcc2-c93468cfc604" class="" rel="tag">Veli Kavlak</a>’tan dönüş sinyali
    Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği , uzun süren omuz sakatlığının ardından sahalara geri döndü. Futbol kariyeri bitme noktasına gelen ve 'taki sözleşmesi süresi dolmadan sonlandırılan 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından idman görüntülerini paylaştı ve "Sahada çalışmaya başladım. Yeni bir adım attım" diyerek futbola dönüş sinyali verdi.
    1. 12.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’tan dönüş sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN