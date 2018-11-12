Ersan’dan sürpriz karar: Avusturya yerel ligine gitti – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ersan’dan sürpriz karar: yerel ligine gitti

    Ersan’dan sürpriz karar: Avusturya yerel ligine gitti
    Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve kaptanı Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı. 31 yaşındaki milli stoper, Victoria Eyalet Ligi takımlarından 'la 2019 sezonu için anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ersan'ın oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı ifade edildi. Whittlesea United, Ersan'ı kulüp tarihinin en büyük transferi olarak duyurdu.
    1. 12.11.2018
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