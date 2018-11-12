Şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu yapıld – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu yapıld

    Şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu yapıld
    Maç öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, önceki gün ölümünün 80. yıl dönümünde anılan için "Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz" pankartıyla maça çıktı. Stadyumun bütün panolarında 'Saygıyla anıyoruz' yazısı yazılırken, 10 Kasım nedeniyle anons yapıldı ve tribünler alkışlarla karşılık verdi. Hakkari'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz için de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
    1. 12.11.2018
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