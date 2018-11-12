Frikik tartışması – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Frikik tartışması

    Frikik tartışması
    da taraftarların dün akşam ki tepkilerinden nasibini aldı. 'ın 60. dakikada kazandığı frikikte Quaresma topun başına geçti ve frikiği kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise topu Ljajic'e bırakmamasına tepki gösterdi. Ancak Quaresma'nın şutu ise direkten dönünce tepkiler dindi. Bu arada Güven'in attığı golün pasını veren yıldız oyuncu, ligde 8. toplamda 11. asistini yaptı.
    1. 12.11.2018
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