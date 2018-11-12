Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ın kalesi yıkıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın kalesi yıkıldı

    , rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Vodafone Park'ta en kötü sezonu geçiriyor.

    Ligde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen , bu sezon iç saha avantajını kullanmakta güçlük çekiyor.

    Vodafone Park'ta saha sonuçları kadar siyah-beyazlı taraftarların, yönetimi ve futbolcuları protestoları da dikkati çekmeye başladı.

    ANTALYASPOR MAÇINDA YENİLMEZLİK UNVANI SONA ERDİ

    , 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki namağlup unvanını Antalyaspor karşısında kaybetti.

    Antalyaspor maçına kadar iç sahada oynadığı 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisine 3-2 yenilerek Vodafone Park'taki ilk yenilgisini yaşadı.

    Bu galibiyet aynı zamanda 'ın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayan iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik unvanının da sonu oldu.

    AVRUPA'DA GENK'E EVİNDE 4-2 YENİLDİ

    Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Belçika'nın Genk takımı ile yaptığı maçta, kalesinde 4 gol gördü.

    Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa'da sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

    Şampiyonlar Ligi maçlarında , , , Leipzig, Monaco ve Porto gibi rakiplere Vodafone Park'ta galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, bu organizasyonda yenilenen stadında iç sahada sadece 'e 3-1 yenilmişti.

    Avrupa Ligi maçlarında da Hapoel Beer Sheva ve 'u Vodafone Park'tan eli boş gönderen siyah-beyazlılar, 'u 2-1 yenmesine rağmen kupaya penaltılar sonucunda çeyrek finalde veda etmişti.

    1. 12.11.2018 13:37
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