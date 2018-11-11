Cordoba sürprizi – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    sürprizi

    <a href="/index/cordoba?id=39c1059c-efb6-4024-8ddf-c4a8a4d0a660" class="" rel="tag">Cordoba</a> sürprizi

    Devre arasında mutlak bir santrfor isteyen ’e Köln’lü Jhon önerildi.

    Yöneticilerin, Güneş'e "Hocam seninle yeniden patlama yapar. 17 milyon euro'luk oyuncu. Üstelik çok uygun şartlarda transfer edebiliriz" dediği gelen haberler arasında.
    1. 11.11.2018
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