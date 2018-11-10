Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı

    Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı

    Beşiktaş Sompo Japan'de takımın önemli isimlerinden Joe Alexanderkadro dışı bırakıldı. Alexander, takımın Bologna maçı sonrası koç Dusko Ivanovic'in üzerine yürüyüp, fiziksel müdahalede bulundu.

    Son dönemde oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren BeşiktaşSompo Japan'de bu kez de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander, kadro dışı kaldı.

    Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic'in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı.

    Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi. (Fanatik)

    1. 10.11.2018 10:19
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