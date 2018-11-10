Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı
Beşiktaş Sompo Japan'de takımın önemli isimlerinden Joe Alexanderkadro dışı bırakıldı. Alexander, takımın Bologna maçı sonrası koç Dusko Ivanovic'in üzerine yürüyüp, fiziksel müdahalede bulundu.
Son dönemde oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren BeşiktaşSompo Japan'de bu kez de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander, kadro dışı kaldı.
Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic'in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı.
Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi. (Fanatik)
- 10.11.2018 10:19
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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