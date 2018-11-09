UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 87'de yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ı öne geçiren golü 16'da Quaresma attı. Genk'in golünü ise 87. dakikada ceza sahası dışından Berge attı. Berge'nin golünde top, Vida'nın ayağına çarparak filelere gitti. Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta ikinci olma şansını kaybetti.



PEKTEMEK NET KAÇIRDI

İlk yarıda sakatlanan Lens'in yerine oyuna giren Mustafa Pektemek, çok net bir fırsatı kullanamadı. Quaresma'nın golünün asistini yapan Pektemek, 20'de golle burun buruna geldi. Oğuzhan Özyakup, orta sahada kısa pasını Mustafa Pektemek'e gönderdi. Ceza sahası yayı sol çaprazında topla buluşan Pektemek topu düzeltip kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Danny Vukovic'den geri döndü.



SERİYİ BOZAMADILAR!

Beşiktaş, Genk'le berabere kalırken, 87'de yediği golle rakibinin galibiyet serisini sonlandırma şansını kaybetti. Siyah-beyazlılar bu maçı kazansa, Genk'in Avrupa maçlarında kendi evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış olacaktı. UEFA, dün twitter hesabından bu maçla ilgili "Beşiktaş serisi bozabilecek mi?" paylaşımı yapmıştı.



GRUPTA İŞLER KARIŞIK

Beşiktaş ?Genk ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 4'e yükseltti. 7 puana ulaşan Genk liderliğini sürdürürken, Malmö ile Sarpsborg 1-1 berabere kalarak puanlarını 5'e yükselttiler. Grupta sıralama değişmezken; Beşiktaş, bir sonraki maçını 29 Kasım günü Sarpsborg ile deplasmanda oynayacak. Genk ise aynı gün Malmö'nün konuğu olacak.



3 BİN TÜRK TARAFTAR LUMİNUS ARENA'DA

Türk taraftarlar Belçika'da da takımı yalnız bırakmadı. Belçika'da yaşayan ve Belçika pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına 3 bin dolayında bilet satan Genk kulübü, Türk taraftarları kale arkasında oluşturduğu bölüme aldı ve Beşiktaş'a destek vermelerine olanak sağladı. Ancak Türk taraftarlar maçın başlamasına saniyeler kala meşale yakma ve ses bombası atma eylemleri yaptı. Bu eylemler sonrasında stat hoparlöründen birkaç kez Türkçe anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.



KARİUS KULÜBEYE TOLGA ZENGİN 11'E

Beşiktaş'ta 8 lig ve 3 Avrupa Ligi maçında forma giyen ancak son haftalarda yediği goller sebebiyle eleştirilen kaleci Karius, Genk maçında yedeğe çekildi. Alman kaleci böylece bir anlamda da uyarılmış oldu. Tolga Zengin, 13 maçlık aradan sonra Belçika deplasmanında kaleye geçen isim oldu. Bu arada Tolga, son dakikalarda yaptığı mükemmel bir kurtarışla takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasını önledi.