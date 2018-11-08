Şenol Güneş, "Rakipten üstün oynadık. Goller de bulsak farklı kazanmamız gereken bir maçtan bahsediyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, Belçika ekibi Genk'e konuk oldu. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından grupta lider durumda bulunan Genk puanını 7'ye çıkarırken, siyah-beyazlı ekip ise 4 puanla son sırada yer aldı.



Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, "Topları biraz daha iyi kullansak kaçırdıklarımız pozisyonlardan daha fazla pozisyona girerdik. Yorulan oyuncularımız oldu son bölümde ve rakip daha etkili oldu. Uzatmalarda rakip 2 pozisyon buldu. Son bölüme kadar oyuna hakim olan taraftık ama bu durum skor üstünlüğü olarak yansımadı" şeklinde konuştu.



"LENS'İN SAKATLIĞI ÖNEMLİ"

Karşılaşma sırasında yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak da konuşan tecrübeli teknik adam, "Lens'in sakatlığı önemli ama Dorukhan'ın sakatlığı biraz yorulmaya bağlı. O yüzden ciddi olan Lens gibi duruyor. Oyun olarak elimizden geleni yaptık. Sahamızda yapamamıştık. Rakipten üstün oynadık. Goller de bulsak farklı kazanmamız gereken bir maçtan bahsediyoruz. Futbol adına en doğru olanı yapmaya çalıştık. Söylenecek pek bir şey yok bütün oyuncular elinden gelenin fazlasını yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Genel olarak oyuncularının iyi oynadığını ancak son bölümde oyundan düştüklerini belirten Şenol Güneş, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Herkes iyiydi. Olumluydu Dorukhan da Tolga da. Mustafa sonradan girdi o da katkı yaptı ama son bölümde o da oyundan düşenlerdendi. Hepsi iyiydi."