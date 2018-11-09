Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ’ın gözü yine ’ta

    <a href="/index/araplar?id=e40aa400-a7a9-4aa2-9d56-378644db33ba" class="" rel="tag">Araplar</a>’ın gözü yine <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta

    ’ın yıldızları, ve kulüplerinin kıskacında. ve Vida'nın ardından şimdi de Adriano'ya göz diktiler.

    'ın yıldızları, ve kulüplerinin kıskacında. El İttihad, 'nin ardından Vida'yı da kıskaca alırken, Hırvat futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.

    , şimdi de Adriano'nun peşinde. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Adriano, bonservis kazandırarak devre arasında Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılabilir.

    1. 9.11.2018 09:05
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