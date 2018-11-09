Beşiktaş’ın yıldızları, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin kıskacında. Gökhan Töre ve Vida'nın ardından şimdi de Adriano'ya göz diktiler.
Beşiktaş'ın yıldızları, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin kıskacında. El İttihad, Gökhan Töre'nin ardından Vida'yı da kıskaca alırken, Hırvat futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.
Araplar, şimdi de Adriano'nun peşinde. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Adriano, bonservis kazandırarak devre arasında Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılabilir.
- 9.11.2018 09:05
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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