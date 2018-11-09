Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu? - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Babel'den transfer itirafı! Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

    Hollandalı yıldız transfer iddiaları için "Flamengo seçenek değil, Fiorentina iddialarıyla ilgili bir şey bilmiyorum. Menajerim Beşiktaş'la görüşüyor" dedi.
    9 Kasım 2018 Cuma, 22:48:11 Güncelleme: 22:48:37
    Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, geleceği konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.

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    Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

    Babel, Hollanda'da yayın yapan Voetbal Inside muhabiri Marcel Maijer'in kendisine yönelttiği Flamengo ve Fiorentina sorularını yanıtladı:

    Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

    "Flamengo, şu an benim için bir seçenek değil. Sessizce bekliyorum. Fiorentina haberleriyle ilgili de hiçbir şey bilmiyorum. Transferimle ilgili olarak bir açıklama yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ancak menajerim Beşiktaş ile görüşme halinde. Açıkçası ben de bir süredir bekleme halindeyim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

    Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

    Bu sezon Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden olan tecrübeli yıldız, 17 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

    Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

    Bu arada Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa ve 19 Kasım'da Almanya ile yapacağı maçlardaki kadrosu belli oldu.

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