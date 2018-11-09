Babelden transfer itirafı! Beşiktaştan ayrılıyor mu?

"Flamengo, şu an benim için bir seçenek değil. Sessizce bekliyorum. Fiorentina haberleriyle ilgili de hiçbir şey bilmiyorum. Transferimle ilgili olarak bir açıklama yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ancak menajerim Beşiktaş ile görüşme halinde. Açıkçası ben de bir süredir bekleme halindeyim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."