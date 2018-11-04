Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na davet – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    40. Maratonu’na davet

    <a href="/index/vodafone?id=96624768-092d-4927-adde-1828975ac2d7" class="" rel="tag">Vodafone</a> 40. <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a> Maratonu’na davet
    3. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçında futbolcular 11 Kasım'da koşulacak maratona dikkat çekmek amacıyla " 40. 'nda Sağlıklı Yarınlara Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı. 40. Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012'de Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından "Altın Kategori" unvanına layık görülen ve Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan maratona bu yıl 100 ülkeden 30 bin çipli sporcunun ve yüz binlerce İstanbullunun katılması bekleniyor.
    1. 4.11.2018
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