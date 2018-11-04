Topun canı istemedi
Siyah-beyazlılar yenik duruma düştüğü Süper Lig lideri karşısında tüm hatlarıyla yüklendi. Rakip savunma ve kaleci Mert Günok’u aşamadı
DEPLASMAN FOBİSİ
Beşiktaş, bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı. Kalabalık şekilde Başakşehir kalesinde gol aradı. Ancak Epureanu- Da Costa savunma ikilisine bekler Caiçara ve Clichy'nin de etkili oyunu eklendi. Kaleci Mert Günok da maç boyu konsantrasyonunu hiç kaybetmeyince Başakşehir, Beşiktaş'1-0 yendi. Kartal bu yenilgiyle liderin 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş bu sezon deplasmanda çıktığı 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi
'DAHA İYİ OLMALIYIZ'
Beşiktaş'ın stoperi Pepe 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Maça kötü başladık. Golü yiyene kadar kötüydük. Golden sonra rakip kaleye yakın oynadık ama performansımız kazanmaya yetmedi. Hepimiz performansımızı yukarı çekmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Daha istekli olmalıyız. Türkiye Ligi hatayı affetiyor. En ufak hatada cezayı kesiyorlar.
LUCESCU DA TRİBÜNDEYDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti. Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı Tayfur Havutçu ile birlikte izledi. Havutçu ile görüş alışverişinde bulundu.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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