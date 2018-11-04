Topun canı istemedi – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Topun canı istemedi

    Topun canı istemedi

    Siyah-beyazlılar yenik duruma düştüğü lideri karşısında tüm hatlarıyla yüklendi. Rakip savunma ve kaleci ’u aşamadı

    Kartal, Galatasaray'ın takıldığı haftada lig lideri 'i yenerek puanları eşitlemeyi düşünüyordu. , hücum presle Başakşehir'in pas oyununu bozmaya çalıştı. İlk yarının önemli bölümünde de bunu başardı. Duran topta Karius'un hatasından yenilen golle 1-0 geri düşen siyahbeyazlılar, müthiş savunma yapan Başakşehir kalesine yüklendikçe yüklendi. , , Vagner Love, hatta oyunun sonunda Vida ve ile de gol arayan Beşiktaş bir türlü topu üç direk arasından geçiremedi.

    DEPLASMAN FOBİSİ

    Beşiktaş, bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı. Kalabalık şekilde Başakşehir kalesinde gol aradı. Ancak Epureanu- Da Costa savunma ikilisine bekler Caiçara ve Clichy'nin de etkili oyunu eklendi. Kaleci da maç boyu konsantrasyonunu hiç kaybetmeyince Başakşehir, Beşiktaş'1-0 yendi. Kartal bu yenilgiyle liderin 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş bu sezon deplasmanda çıktığı 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi

    'DAHA İYİ OLMALIYIZ'

    Beşiktaş'ın stoperi Pepe 90 dakika sonunda şunları söyledi: "Maça kötü başladık. Golü yiyene kadar kötüydük. Golden sonra rakip kaleye yakın oynadık ama performansımız kazanmaya yetmedi. Hepimiz performansımızı yukarı çekmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Daha istekli olmalıyız. Türkiye Ligi hatayı affetiyor. En ufak hatada cezayı kesiyorlar.

    LUCESCU DA TRİBÜNDEYDİ

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da 'in zirvesini yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti. Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı ile birlikte izledi. Havutçu ile görüş alışverişinde bulundu.
    1. 4.11.2018
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