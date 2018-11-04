Quaresma arandı!
Siyah-beyazlılarda cezası nedeniyle Ricardo Quaresma dünkü karşılaşmada forma giyemedi
MEDEL, SİVAS'A YOK
Kartal'da Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşma öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırındaydı. İlk 11'de başlayan Gary Medel, 74'te hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Şili'li cezalı duruma düştü. Haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Daha sonra sakatlanıp oyundan çıktı. Caner Erkin ise temiz bir karşılaşma çıkardı.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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