Quaresma arandı! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Quaresma arandı!

    Quaresma arandı!

    Siyah-beyazlılarda cezası nedeniyle dünkü karşılaşmada forma giyemedi

    Teknik direktör , Portekizli yıldızının yokluğunda formayı cezası sona eren 'e verdi. Maçın başında karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamayan Lens vasat bir görüntü ortaya çizdi. Kartal, süper yıldızı Quaresma'nın yokluğunu fazlasıyla aradı.

    MEDEL, SİVAS'A YOK

    Kartal'da ile oynanan karşılaşma öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırındaydı. İlk 11'de başlayan Gary Medel, 74'te hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Şili'li cezalı duruma düştü. Haftaya oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek. Daha sonra sakatlanıp oyundan çıktı. ise temiz bir karşılaşma çıkardı.
    1. 4.11.2018
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