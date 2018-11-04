4 değişiklik yaptı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    4 değişiklik yaptı

    4 değişiklik yaptı

    , maçından 4 ismi değiştirdi

    'ta teknik direktör geçen hafta oynanan karşılaşmasından 4 ismi değiştirdi. Cezalı , sakat 'den yararlanamayan siyahbeyazlılarda Güneş, ve Enzo Roco'yu da kulübeye çekti. Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 'i sahaya sürdü. Sakatlığı geçen ile de 11'de kendilerine şans buldular. Tecrübeli teknik adam, 'un yerine ise 'i sahaya sürdü. Orta saha kurgusunu ve 'den oluşturdu.

    BABEL ŞANSSIZDI

    'ta gol beklentilerinin en yüksek olduğu isimdi. Hollandalı yıldız maç boyunca çok aradı. Sol kanattan hem yaptığı ortalar hem de şutlarıyla tehlike oluşturmaya çalıştı. Babel, 57. dakikada gole de çok yaklaştı. Topu sağ ayağına alan Hollandalı futbolcu bazuka gibi bir şut çıkardı. Ancak bu sezonun flaş isimlerniden Başakşehir kalecisi topu tam direk altından kornere çeldi.

    ELİA VAR'SA GOL YOK

    F.Bahçe maçında VAR sistem dışı kaldığı bölümde golü sayılmayan Başakşehirli Elia dün de şanssızdı. Beşiktaş ile oynanan maçın 6. dakikasında fileleri sarstı. Ancak VAR'dan topu ona getiren Edin Visca'nan ofsayt olup olmadığına bakıldı. Yapılan inceleme sonrası ofsaytta karar kılındı. Böylece Elia'nın attığı bir gol daha iptal oldu. 2. yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.
    1. 4.11.2018
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