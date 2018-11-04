4 değişiklik yaptı
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BABEL ŞANSSIZDI
Beşiktaş'ta Ryan Babel gol beklentilerinin en yüksek olduğu isimdi. Hollandalı yıldız maç boyunca çok aradı. Sol kanattan hem yaptığı ortalar hem de şutlarıyla tehlike oluşturmaya çalıştı. Babel, 57. dakikada gole de çok yaklaştı. Topu sağ ayağına alan Hollandalı futbolcu bazuka gibi bir şut çıkardı. Ancak bu sezonun flaş isimlerniden Başakşehir kalecisi Mert Günok topu tam direk altından kornere çeldi.
ELİA VAR'SA GOL YOK
F.Bahçe maçında VAR sistem dışı kaldığı bölümde golü sayılmayan Başakşehirli Elia dün de şanssızdı. Beşiktaş ile oynanan maçın 6. dakikasında fileleri sarstı. Ancak VAR'dan topu ona getiren Edin Visca'nan ofsayt olup olmadığına bakıldı. Yapılan inceleme sonrası ofsaytta karar kılındı. Böylece Elia'nın attığı bir gol daha iptal oldu. 2. yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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