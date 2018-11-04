Genk berabere: 1-1 – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    berabere: 1-1

    <a href="/index/genk?id=ff74f1f1-d3c7-4f04-a555-2623a93f7726" class="" rel="tag">Genk</a> berabere: 1-1
    Ligi'ndeki rakiplerinden , 1. Ligi'nde konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada Ndongala'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran , 53. dakikada Schrijvers'in ağları sarsmasıyla skoru eşitledi. Genk yine de liderliğini sürdürdü.
    1. 4.11.2018
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